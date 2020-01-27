İncesu'da trafik kazası: 4 yaralı
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İncesu'da trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

27.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:42
İncesu'da trafik kazası: 4 yaralı

'nin ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Veysel D. yönetimindeki 42 H 3734 plakalı otomobil, İncesu 1. Etap TOKİ yakınlarında yoldan çıkarak araziye savruldu.

Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan eşi ve 2 çocuğu İncesu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin, Adana'daki yakınlarının düğün merasiminden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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