İncesu'da trafik kazası: 4 yaralı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
27.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:42
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Veysel D. yönetimindeki 42 H 3734 plakalı otomobil, İncesu 1. Etap TOKİ yakınlarında yoldan çıkarak araziye savruldu.
Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan eşi ve 2 çocuğu İncesu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ailenin, Adana'daki yakınlarının düğün merasiminden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA