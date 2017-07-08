İncesu Belediyesi Üçkuyu Mahallesinde Yol Genişletme Çalışmalarına Başlandı

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezine mahalle olarak yeni bağlanan köylerin mevcut yollarında genişletme, asfalt, parke ve bordür çalışmalarına başlandı.



Park Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri bu kapsamda Üçkuyu Mahallesi ile İncesu merkez arasındaki 7 kilometrelik yolun genişletme çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "İncesu Belediyesi olarak 6360 saylı yasa ile İlçemize mahalle olarak bağlanan köylerimizin yollarında ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda Üçkuyu mahallemizde İncesu'ya bağlantı yolu olan 7 km uzunluğunda 5m genişliğindeki yolda genişletme ve virajlarının düzeltilmesi Karayolları nizami şartnamesine uygun hale getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüklenici firma ve Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 2017 yılı içerisindeki 17 Milyon TL'lik yatırım planımızın tamamını gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunacağız. İnşallah yapmış olduğumuz ve yapacağımız hizmetleri halkımız iyi günlerde kullanırlar" diye konuştu. - KAYSERİ