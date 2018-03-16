İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol Parke Çalışmalarını Yerinde İnceledi

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, parke çalışmalarını yerinde inceledi.

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce 2018 yılı yatırım programında yer alan parke çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Saraycık ve Garipçe Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Karayol, "İncesu Belediyesi olarak 2017 yılı içerisinde 33 mahallemizde toplam 167 bin metrekarelik kilitli parke çalışması gerçekleştirdik. İncesu merkezde eski 5 mahallemiz 1.derecede arkeolojik SİT alanı 2016 yılında başlamış olduğumuz çalışmalarımızı 2017 yılında bu 5 mahallemize doğalgaz çalışması sonrası Arnavut kaldırımı döşenmesi tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz, Belediye personelimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ