Leonardo Dicaprio'nun efsane filmi Inception hakkında bilinmeyen 10 ilginç bilgi
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Leonardo Dicaprio'nun efsane filmi Inception hakkında bilinmeyen 10 ilginç bilgi

Haberler.com - Haberler | Teknoloji

YouTube'da "Tekmoloji" film-dizi kanalı için sinema içerikleri ve video makaleler üreten Şakir Yıldız, Hollywood yıldızı Leonardo Dicaprio'nun efsane filmi Inception hakkında bilinmeyen 10 ilginç bilgiyi derledi.

YouTube'da film ve dizi önerileri, sinema haberleri, video makaleler, inceleme, liste ve sinemaya dair içerikler hazırlayan Şakir Yıldız, yepyeni videoyla kullanıcılarının karşısına çıktı.

Yıldız, "Tekmoloji" film-dizi kanalında "Inception Hakkında Bilinmeyen 10 İlginç Bilgi" başlığıyla yayınladığı videoda, Christopher Nolan'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği filme dair bilinmeyenleri anlattı.

Leonardo Dicaprio'nun efsane filmi Inception hakkında bilinmeyen 10 ilginç bilgi
Leonardo Dicaprio'nun efsane filmi Inception hakkında bilinmeyen 10 ilginç bilgi
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