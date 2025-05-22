İnan Kıraç kaçırıldı mı? İnan Kıraç nerede? İnan Kıraç'ı kim kaçırdı?

İnan Kıraç kaçırıldı mı? İnan Kıraç nerede? İnan Kıraç'ı kim kaçırdı?
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İş dünyasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç'ın Koç Üniversitesi Hastanesi'nden kaçırıldığı öne sürüldü. Peki, İnan Kıraç kaçırıldı mı? İnan Kıraç nerede? İnan Kıraç'ı kim kaçırdı?

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın babası İnan Kıraç'ın Koç Hastanesi'ndenkaçırıldığı öne sürüldü. Peki, İnan Kıraç kaçırıldı mı? İnan Kıraç nerede? İnan Kıraç'ı kim kaçırdı?

İNAN KIRAÇ KAÇIRILDI MI?

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın babası İnan Kıraç'ın Koç Hastanesi'ndenkaçırıldığı öne sürüldü. Kıraç'ın hastane yetkililerine "Beni zorla burada tutamazsınız kardeşim" diyerek ayrıldığı öğrenilirken, polis ekipleri Kıraç'ı mahkeme kararıyla atanmış vasiye teslim edilmesi için geniş çaplı arama başlattı.

İş insanı İnan Kıraç, 2024 yılında sağlık raporu alarak 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının 'akli dengesinin yerinde olmadığı' gerekçesiyle bu evliliğe itiraz etmiş; babasına vasi atanması talebinde bulunmuştu. Son olarak mahkeme, İnan Kıraç'a demans teşhisi koydu ve vasi atanmasına karar verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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