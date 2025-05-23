İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören İnan Kıraç'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından arabaya bindirilerek götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili "İnan Kıraç kaçırıldı mı?" sorusuna kamuoyunun merakı artarken, gelişmeler peş peşe yaşandı. Peki, İnan Kıraç kaçırıldı mı?

İNAN KIRAÇ KAÇIRILDI MI?

2024 yılının aralık ayında Emine Alangoya (75) yaptığı evlilik aile içinde krize neden olan İnan Kıraç'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, İstanbul'daki Koç Hastanesi'nden kaçırıldı.

İNAN KIRAÇ KİMDİR?

İnan Kıraç 1 Ocak 1937 İstanbul doğumlu Türk iş adamı ve sanayicidir. Uzun süre Koç Holding'de üst düzey yöneticiliklerde bulunmuştur.

İnan Kıraç, 24 yaşındayken 1961 yılında Koç Grubu'na bağlı olan Ormak A.Ş.'de satış memuru olarak işe başladı. 1966 yılında Fiat Kamyonları'nın ve midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol'un Genel Müdürlüğü'ne atandı. 1970 yılında Türkiye'de üretilen Fiat Otomobilleri'nin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret'in Genel Müdürü oldu. Önce Koç Holding'in Tofaş'tan sorumlu Başkan Yardımcılığı'na daha sonra Koç Holding Otomotik Grubu Başkanlığı'na atandı.

1998 yılında emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren İnan Kıraç, Türk Otomotik Sektörü'nün gelişiminin her anına tanıklık etmiş, her ayrıntısına profesyonel yönetici olarak emek vermiş ve bir çok dev fabrikaya imzasını atmıştır. 1998 yılında İnan Kıraç, Claude Nahum ile bilrikte Kıraça Şirketler Topluluğunu kurdu.

İnan Kıraç, 2000 yılında, eşi Suna Kıraç ile birlikte; "Suna ve İnan Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kaleiçi Müzesi"ni kurdu. 2003 yılında, kültür-sanat, eğitim ve sanat konularında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nı ve 2005 yılında da aynı vakıf Pera Müzesi'ni kurmuştur. 1 Mart 2007 yılında İstanbul Araştırma Enstitüsünü eşi Sunan Kıraç ile birlikte kurdu. Enstitünün amacı Osmanlı, İstanbul, Bizans ve Cumhuriyet dönemi araştırmalarını desteklemektir.

KOÇ HASTANESİ: KAÇIRILMADI, KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI

Koç Hastanesi, Kıraç'ın kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığını iddia etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."