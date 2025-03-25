İnan Güney kimdir? İnan Güney kaç yaşında, nereli?

1977 doğumlu olan İnan Güney, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) uzun yıllara dayanan aktif bir siyasi geçmişe sahip. Beyoğlu'nda doğup büyüyen Güney, yerel yönetimlerdeki deneyimi ve eğitim altyapısıyla dikkat çekiyor. Peki, İnan Güney'in hayat hikayesi nasıl başladı? Seçim zaferinin ardından gündeme gelen "İnan Güney kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtını bu yazımızda bulabilirsiniz. İşte İnan Güney'in biyografisi, kariyeri ve hakkında merak edilen tüm detaylar…

İNAN GÜNEY KİMDİR?

İnan Güney, 1977 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Örnektepe semtinde doğmuştur. Aslen Sivas'ın Hafik ilçesinden gelen bir ailenin çocuğudur. Lise eğitimini İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuş ve Marmara Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler alanında yüksek lisans yapmıştır. Yüksek lisans tezinde "Türkiye'de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konusunu ele almıştır.

Siyasi kariyerine 1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları'nda başlayan Güney, ilçe yönetim kurulu üyeliği ve eğitim sekreterliği görevlerinde bulunmuş, 2011-2014 yılları arasında CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi olarak görev yapmış ve 2020-2022 yılları arasında CHP İBB Grup Yöneticisi olarak çalışmıştır.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak gösterilen İnan Güney, seçimleri kazanarak Beyoğlu Belediye Başkanı olmuştur. Evli ve üç kız çocuğu babasıdır.