İmü ve Maarif Vakfı Arasında İşbirliği Anlaşması

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) arasında eğitim, araştırma, akademik çalışmalar, raporlamalar ve kültürel alanlarda iş birliği anlaşması imzalandı.

İMÜ'den yapılan açıklamada protokol kapsamında tarafların; akademik araştırmalar, çalışmalar, projeler ve öncül AR-GE faaliyetleri hususunda işbirliği ve çözüm ortaklığı yapılması öngörülüyor.

İMÜ bu işbirliğiyle, Maarif Vakfı'nın hizmet içi ve dil eğitimlerine destek sağlayacak. Aynı şekilde Maarif Vakfı okullarından mezun olan yabancı öğrencilerden yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin İMÜ'de sürdürmesi ve kariyer gelişimlerine rehberlik katkısı sunulması gibi çalışmalar hayata geçirilecek.

TMV de Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtma, Türkçeyi farklı coğrafyalarda yaymaya yönelik eğitim ve araştırmalar, ilmi faaliyetler ile öğrenci seçme sınavı düzenlemek gibi konularda İMÜ'den destek alacak.

TMV genel merkezinde düzenlenen törende açıklamada bulunan İMÜ Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, üniversitelerinin dünyaya açık bir araştırma üniversitesi kimliği taşıdığını belirterek protokolün verimli olması temennisinde bulundu.

TMV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ise İMÜ ile yapılan işbirliğinin Türkiye'nin uluslararası alandaki eğitim çalışmaları için güçlü bir zemin oluşturacağını belirterek iki kurumun yaptığı anlaşmanın eğitimin uluslararasılaşmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA