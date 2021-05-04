İmranlı'da eğitim yatırımları devam ediyor
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İmranlı'da eğitim yatırımları devam ediyor

İmranlı'da eğitim yatırımları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Lokman Sevindik - Haberler | Güncel

Sivas'ın İmranlı ilçesinde eğitim yatırımları devam ediyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde eğitim yatırımları devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, ilçede yapımı süren okul inşaatında incelemede bulundu.

Çamkerten, İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulu bölgesine inşa edilen okul inşaatını gezerek yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çamkerten, "Ülkemizin en büyük ihtiyaçlarından birisi de iyi yetişmiş insan gücüdür, bu da ancak son teknoloji ile donatılmış çağdaş ve modern yapıda inşa edilmiş, okullarda eğitim almakla olur." ifadelerini kullandı.

İlçeye kazandırılan yatırımların hayırlı olmasını dileyen Çamkerten, "Bu eserlerin bitirilmesi için takipte olacağız. Yeni okulumuzun ilçemize kazandırılması için çaba sarf eden, alın teri döken herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okulumuzun İmranlı için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Sevindik

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