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İmranlı Belediye Başkanı Açıl, kazada hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel
İmranlı Belediye Başkanı Açıl, kazada hayatını kaybetti

SİVAS'ta, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada layamını yitirdi.

İMRANLI, SİVAS (DHA) - SİVAS'ta, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada layamını yitirdi. Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Sivas'tan görev yaptığı ilçeye giden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı kiralık makam aracı ile karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Başkan Açıl ile birlikte 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçe ve kent merkezindeki hastanelere görüldü. Evli ve 4 çocuk babası Başkan Açıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


- Sivas
İmranlı Belediye Başkanı Açıl, kazada hayatını kaybetti

İmranlı Belediye Başkanı Açıl, kazada hayatını kaybetti

İmranlı Belediye Başkanı Açıl, kazada hayatını kaybetti

İmranlı Belediye Başkanı Açıl, kazada hayatını kaybetti

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Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri

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