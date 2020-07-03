'İmgelerin temsili' resim sergisi uzatıldı
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'İmgelerin temsili' resim sergisi uzatıldı

Next Level Çukurambar Sanat Merkezi'nde 10 Mart tarihinde sanatseverlerle buluşan Nezih Çavuşoğlu'nun İmgelerin Temsili adlı resim sergisi Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle uzatıldı.

'İmgelerin temsili' resim sergisi uzatıldı
03.07.2020 09:54 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:57

Değerli Basın Mensubu,

Pandemi öncesi Başkentliler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen 'İmgelerin Temsili' resim sergisi, 1 Haziran itibariyle Türkiye'de normalleşmenin başlamasıyla kapılarını yeniden açtı. Bu süre zarfında sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan sergi 13 Temmuz tarihine kadar sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilerek Next Level Çukurambar Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

Çavuşoğlu'nun En Kapsamlı Sergisi

Dünya çapında büyük bir üne sahip olan, Türkiye başta olmak üzere ABD, Almanya, İtalya, İsviçre, Yunanistan, Lübnan ve Mısır'da birçok özel ve kurumsal koleksiyonda eserleri bulunan Çavuşoğlu'nun çok özel çalışmalarının bulunduğu 'İmgelerin Temsili', Prof. Dr. Kıymet Giray küratörlüğünde gerçekleşen ve sanatçının son 10 yıllık döneminin önemli başyapıtlarını bir araya getiriyor.

Çavuşoğlu'nun en kapsamlı sergisi olan ve çok özel çalışmalarının yer aldığı 'İmgelerin Temsili' 13 Temmuz tarihine kadar 10.00-22.00 saatleri arasında Next Level Alışveriş Merkezi'nde görülebilecek.

Kaynak: Bültenler

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