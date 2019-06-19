İmamoğlu, Yıldırım'ın ortak yayında verdiği çay davetini hatırlattı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın ortak yayın sırasında verdiği çay davetini hatırlattı.

"SEÇİM GÜNÜ DE DAHİL HER GÜN OLABİLİR"

Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ortak yayın sonrası Binali Bey çay davetinde bulunmuştu, davetin yeri ve zamanı için hala haber bekliyorum. Seçim günü de dahil her gün olabilir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsmail Küçükkaya'nın sunduğu ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın katıldığı ortak yayının sonunda Yıldırım, rakibi İmamoğlu'nu çaya davet etti. İmamoğlu programdan sonra yaptığı açıklamada, "Çay davetini bekliyorum, seçim günü de dahil. Seçim günü olmadı mı anlamını yitirir. O zaman ben kendilerini Saraçhane'ye davet edeceğim, çay içmeye." ifadelerini kullanmıştı.