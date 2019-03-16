İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında yaşamını yitiren Müslümanlar için CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu mevlit okutacak. İmamoğlu, tüm İstanbulluları yarın akşam namazı sonrasındaki mevlit için Eyüp Sultan Camii'ne davet etti.

KARARINI ÜMRANİYE MİTİNGİ ÖNCESİNDE AÇIKLADI

Odatv'nin haberine göre İmamoğlu, bu kararını Ümraniye mitinginde öncesinde halka açıkladı.

Dün Yeni Zelanda'da Cuma namazı saatinde iki camiye yapılan saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmişti.