İmamoğlu, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için Yasin okudu

Ekrem İmamoğlu, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırının ardından seçim çalışmalarına ara vererek saldırıda hayatını kaybedenler için Yasin okudu.

Yeni Zelanda'da Müslümanlara camide gerçekleşen vahşi saldırı dünyaya ayağa kaldırdı. Saldırının etkileri dünyada sürerken Türkiye'de de büyük tepkiyle karşılandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan saldırıda ölenler için dikkat çeken bir hamle geldi.

İmamoğlu, seçim çalışmalarına ara vererek Eyüp Cami'nde saldırıda ölenler için Yasin okudu.

Yeni Zelanda'da geçen cuma gerçekleşen ve dünya gündemine oturan saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı.