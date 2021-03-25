İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs Trabzon'u karıştırdı! CHP ve MHP il başkanları karşı karşıya geldi

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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki İskofya Kadın Voleybol takımına İBB Başkanı İmamoğlu, bir otobüs hediye etti. Kulüp başkanı otobüsü MHP'li Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nun talep ettiğini söyledi. Nuhoğlu bu iddiayı kabul etmezken, MHP İl Başkanı "Bundan siyaset devşirmeye çalışıp kalleşlikten utanmayanlar, ateş olsalar yaktıkları yer kadardır." diyerek tepkisini gösterdi. Bu sözler üzerine CHP İl Başkanı da tartışmaya dahil oldu.

Türkiye Voleybol 2. Liginde mücadele eden İskofya Kadın Voleybol takımına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu tarafından ulaşımda kullanılması için bir otobüs hediye edildi.

KULÜP BAŞKANI'NIN İDDİASINI MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI YALANLADI

İskofya Kadın Voleybol Kulübü Başkanı Hayri Çakır, otobüsü birkaç ay önce İstanbul'a giden MHP'li Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nun talep ettiğini belirterek, kendilerinin böyle bir istekleri olmadığını söyledi. Başkan Nuhoğlu ise iddiaları kabul etmeyerek, "Bizim safımız bellidir, kimse bir tarafa çekmesin. Talep takımdan gitti ama gönderenden de Allah razı olsun" dedi.

"KALLEŞLİKTEN UTANMAYANLAR ATEŞ OLSALAR YAKTIKLARI YER KADARDIR"

Sözcü'nün haberine göre tartışmaya katılan MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, belediye başkanının otobüs talebi olmadığını belirterek sosyal medya hesabından, "İskofya isminin bile teşkilatımız için sakıncalı olduğu bir kulübe, bırakalım kulübün belediyenin olmasını, şayet belediye başkanı olarak destek vermek istiyorsan önce İskofya isminin değiştirilmesini sağlamasını istediğimiz Belediye Başkanımızın bugüne kadar ve bugünden sonrada kulüple hiç bir organik bağı yoktur. Spor kulübüne yaptıkları otobüs bağışından bile siyaset devşirmeye çalışıp kalleşlikten utanmayanlar yaptıkları yaygara ateş olsalar yaktıkları yer kadardır.

"OTOBÜSE BELEDİYENİN LOGOSUNUN KONULMASI SİYASİ AHLAKSIZLIKTIR"

İskofya Veleybol kız takımının Çarşıbaşı Belediyemizle en ufak bir ilişkisi yoktur. Sadece İlçe Belediyesi olarak destek verilmiştir. İmamoğlu, kulübe otobüs hediye etmişse bizimde yapacağımız çok bir şey yoktur. Otobüsün arkasına özellikle Çarşıbaşı Belediyesi logosu yazılması ise siyasi ahlâksızlıktır" ifadelerini kullandı.

"TRABZON İSMİNDEN DE RAHATSIZ MISINIZ?"

MHP İl Başkanı Tarım'ın İskofya isminden rahatsızlık duyduğunu açıklaması vatandaşları da ikiye bölerken CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu da tartışmaya dahil oldu. Trabzon isminin nereden geldiğini açıklayan Hacısalihoğlu, "Hazımsızlığın bu kadarına da pes artık. İskofya isminden rahatsızlık duyanlar; Trapezus, Trabizon'dan evrilmiş Trabzon isminden de mi rahatsızsınız acaba? Sosyal sorumluluk hissedilerek yapılan bir bağışın bile hazmedilmesini imkansız kılan bu kutuplaştırıcı anlayışı kınıyorum. Sizleri eski adıyla iskofya ya da iskefiye yeni ismiyle Çarşıbaşı halkının vicdanına bırakıyorum" diyerek sosyal medyadan tepki gösterdi.

"TÜRKÇE DÜŞÜNECEĞİZ, TÜRKÇE KONUŞACAĞIZ"

Kulübün sahibinin Çarşıbaşı Belediyesi olmadığını, İskofya Kadın Voleybol takımının belediye ile alakası olmadığını sosyal medyadan açıklayan MHP İl Başkanı Tarım, CHP İl Başkanı Hacısalihoğlu'na da cevap verdi. Atatürk'ün başka dillerdeki her bir sözcüğe karşı Türkçe bir sözcük bulunmasını istediğini hatırlatan Tarım, "Biz Türkçe isimlerden yanayız ve Çarşıbaşı demeye devam edeceğiz. İsteyenler Çarşıbaşı'na İskofya, İstanbul'a Konstantinapolis, Artvin'e Artavani, Edirne'ye Hadrianopolis diyebilirler fakat biz demeyeceğiz. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz. Türkçe düşüneceğiz, Türkçe konuşacağız, Türkçe yaşayacağız" diyerek otobüs üzerinden partisinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.