İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi: Gerçekten mi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile son dönemin parlayan yıldızları arasında gösterilen şarkıcı Karsu, İmamoğlu'nun kanalı için yemek videosu hazırladı. İkili, programda başta Karsu'nun da memleketi olan Hatay yöresine ait humus olmak üzere birçok lezzetli yemek yaptı. Ancak videoya, Karsu'nun İmamoğlu hakkındaki detayı öğrenince yaşadığı şaşkınlık damga vurdu.

"GERÇEKTEN Mİ?"

İmamoğlu, yemek hazırladıkları sırada Karsu'ya dönerek, "Piyaz yapardım ben, lokantam vardı" dedi. Karsu'nun bu sözleri duyduktan sonra kısa süreliğine şaşkınlık yaşadığı ve "Gerçekten mi?" diye sorduğu duyuldu.

"BENİM ÜZERİME KALDI"

Başkan İmamoğlu, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"92'de üniversite öğrencisiyken lokanta açmıştım. Daha doğrusu üstüme kaldı. Yöresel bir köftemiz vardı bizim, Akçaabat köftesi. İlk olarak biz açtık, bizden önce İstanbul'da açan yoktu. Ustam nazlıydı, bazen köfte çıkmazdı elinden. Ben köfteye yapmaya bile öğrenmeye gittim o zaman."

İşte İmamoğlu'nun işlettiği o dükkan:

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