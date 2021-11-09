Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıl hapsi isteniyor! Davanın ilk duruşması bugün

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin çeşitli gerekçelerle iptal edilmesinin ardından bir basın açıklaması yapmıştı. İmamoğlu'nun o konuşmasındao dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ve 10 üyeye yönelik hakaret ettiği iddia edilerek hakkında soruşturma başlatılmıştı.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMA BUGÜN

Sözcü'nün haberine göre, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davanın bugün ilk duruşması yapılacak.

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