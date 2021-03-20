İmamoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine sert tepki: Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır
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İmamoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine sert tepki: Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır

20.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin görüşünü paylaştı. "Çok acı" olarak söze başlayan İmamoğlu, "Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır. Her şeye rağmen kazanan "eril akıl" değil kadınlar olacaktır." dedi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararında yer alan "Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan 10 Şubat 2012 tarihli ve 2012/2816 Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadeleri ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.

"KAZANAN KADINLAR OLACAKTIR"

İBB Başkanı İmamoğlu söz konusu karara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. İmamoğlu'nun Twitter'daki paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Her gün kadına yönelik şiddet haberlerinin olduğu bir ülkede bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığının duyurulması çok acıdır. Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır. Her şeye rağmen kazanan "eril akıl" değil kadınlar olacaktır."

İmamoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine sert tepki: Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır

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Gündem Editörü - Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları (2)
MECZUP: elinize geçirdiğiniz fırsatla sayılı zaman içerisinde istediğinizi yapabilirsiniz ama günün sonunda gitme vakti geldiğinizde geride ne siz aldığınız kararlar kalır ast olan herkesin benimseyeceği en azından onları ikna edip kabul edeceği kararları almaktır bu işler ben yaptım oldu demeyle olmaz hele inatlaşmayla hiç olmaz toplumun tamamanın benimseyeceği karar almak zordur ama kabul edeceği veya ses çıkarmayacağı kararlar almak imkansız değildir.
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GEÇİN BUNLARI: Adam haklı. İftira ile adamların malına el koymak, adamdan boşanıp adamın parası ile başka erkeklerle gezmek, adamın yıllarca çalışıp aldığı eve nikah cüzdanı denilen kağıt parçasını gerekçe gösterip ortak olmak, tek bir söz ile adamı evinden attırmak, adamı aldattığı halde çocukları alıp göstermek diyerek şantaj yapmak, delilsiz, tanıksız boşanma davası açıp adamdan tazminat almak yok artık. İnşallah sıra süresiz nafakada.
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