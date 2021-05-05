İmamoğlu'ndan "El bağlama" incelemesine esprili gönderme!
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İmamoğlu'ndan "El bağlama" incelemesine esprili gönderme!

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında başlatılan 'eller arkada' incelemesine esprili bir dille yanıt verdi. İmamoğlu, dün gerçekleştirdiği bir inceleme gezisinde elleri arkada yürüyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e "Bak elin arkada geziyorsun" diye takıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasına bağladığı gerekçesiyle inceleme başlatılmıştı. Konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak edilen İmamoğlu'ndan esprili bir gönderme geldi.

"BAK ELİN ARKADA GEZİYORSUN"

Sarıyer Duatepe'de dün gerçekleştirilen inceleme gezisinde, elleri arkada yürüyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e "Bak elin arkada geziyorsun" diyerek takılan İmamoğlu, "Arada karışık yap. Bazen böyle dur, bazen başının arkasına koy. Karışık olsun ki kafaları karışsın. Hayır, tek tip yapınca uydurma kabiliyetleri artıyor. Karadeniz'de biliyorsun, yokuş yukarı çıkıyorsan adam elleri böyle gider. Biz çocukluğumuzdan beri yaparız" dedi.

"BİZ BURADA HEP BÖYLE YÜRÜYORUZ"

Şükrü Genç ise İmamoğlu'na, "Allah'tan Fatih'in heykelini daha koymamışlar. Ama biz burada hep böyle yürüyoruz" diyerek takıldı. İkilinin diyalogu gülüşmelereneden oldu.

İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme!
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