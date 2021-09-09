İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yanıt: İstanbul'u alan Türkiye'yi alır tezine damga vuracağım
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İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yanıt: İstanbul'u alan Türkiye'yi alır tezine damga vuracağım

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı mısınız?' sorusuna yanıt: İstanbul'u alan Türkiye'yi alır tezine damga vuracağım
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Ana hedefinin İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmak olduğunu belirten İmamoğlu, "Ben bunu yaparsam zaten değişim olacaktır, değişime büyük bir katkı sunmuş olurum. Yani birilerinin dediği gibi İstanbul'u alan Türkiye'yi alır tezine de damga vurmuş olacağım" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için isminin geçmesiyle ilgili net konuştu. Politikyol.com Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat'a konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Siz aday mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Ben görevimi en iyi şekilde yaparsam memleketin kurtuluşuna en büyük hizmeti yapmış olurum.

"HEDEFİM TARİHİN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI OLMAK"

Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul'da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.

"İSTANBUL'U ALAN TÜRKİYE'Yİ ALIR TEZİNE DAMGA VURMUŞ OLACAĞIM"

Ben bunu yaparsam zaten değişim olacaktır, değişime büyük bir katkı sunmuş olurum. Yani birilerinin dediği gibi İstanbul'u alan Türkiye'yi alır tezine de damga vurmuş olacağım. Benim yapmak istediğim budur. İnşallah az önce ifade ettiğim gibi İstanbul'un en başarılı belediye başkanı olurum."

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yanıt: İstanbul'u alan Türkiye'yi alır tezine damga vuracağım - Haberler
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