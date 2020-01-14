: İmamoğlu'ndan bir garip 'Muz' çıkışı: Başka türlü dağıtabiliriz

14.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:46

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünkü programı kapsamında AK Parti'nin İstanbul'daki kalelerinden Sultanbeyli'yi ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'le ilçenin sorunları üzerine bir görüşme gerçekleştiren İmamoğlu, belediye binasından çıktıktan sonra semt pazarını ziyaret etti.

"MUZU ALIP BAŞKA TÜRLÜ DAĞITABİLİRİZ"

Ziyareti kapsamında vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, pazar tezgahlarından birinin başında durarak meyve aldı. Bu esnada kalabalık içerisinden bir kişi "Ayva alayım, muz alayım" şeklinde bir ifade kullandı. Bu sözler üzerine devreye giren İmamoğlu, "Muzu alıp basına dağıtalım. Basının başka bir anısı var burada onu halledeceğiz. Muzu alıp başka türlü dağıtabiliriz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu sözleriyle neyi kastettiği anlaşılmadı.

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