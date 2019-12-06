: İmamoğlu'ndan trafik konusunda kendisini eleştiren AK Partili Tevfik Göksu'ya: Cevap vermeme gerek yok

06.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:48

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İstanbul trafiğiyle ilgili sarf ettiği sözlere yanıt verdi. Göksu, katıldığı bir canlı yayına geç kalmasının gerekçesi olarak İBB Başkanı İmamoğlu'nu işaret etmiş, "İstanbul trafiği 6 ayda bu hale geldi" demişti. İmamoğlu, "Herhalde espri yapmak istedi. Halk anlamıştır ne demek istediğini. Benim ona cevap vermeme gerek yok" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı inşaatında incelemelerde bulundu. Balat'tan Feshane istasyonlarına kadar olan yaklaşık 2 kilometrelik yolu, raylar boyunca yürüyen İmamoğlu, yetkililerden bilgi aldı. İşçilerin raylar arası makasta yaptıkları kaynak işlemine denk gelen İmamoğlu, çalışanlarla da konuştu. İmamoğlu, eldiven ve gözlük takarak, kaynak işlemini, çalışanların yönlendirmeleriyle gerçekleştirdi. İmamoğlu daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

GÖKSU'YA CEVAP: HERHALDE ESPRİ YAPMAK İSTEDİ

İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İstanbul trafiğinden kendisini sorumlu tutan açıklamalarıyla ilgili bir soru üzerine de "Herhalde espri yapmak istedi. Ama çimde biraz fazla yürüdü herhalde. Çıplak ayakla becerememiş espriyi. Neyse. Halk anlamıştır ne demek istediğini. Benim ona cevap vermeme gerek yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

Katıldığı canlı yayına 6,5 dakika geç kalan AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, programa geç kalmasına gerekçe olarak İstanbul trafiğini göstermişti. Göksu, "Eskiden böyle değildi. İstanbul trafiği 6 ayda bu hale geldi" diyerek İmamoğlu'nun göreve başladığı Haziran ayını işaret etmişti.

Kaynak: DHA

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