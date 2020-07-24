İmamoğlu: Aklım İstanbul'da ne yapayım
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İmamoğlu: Aklım İstanbul'da ne yapayım

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.

İmamoğlu: Aklım İstanbul'da ne yapayım
24.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:13

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşması sırasında dili sürçen İmamoğlu, "İstanbul'un göbeğinde, kalbinde böylesi güzel hizmetler yapan başkanımıza hem ömründe hem mesleğinde başarılar diliyorum" dedi. Ankara'da olduğu hatırlatılan İmamoğlu, 'Aklım İstanbul'da ne yapayım' cevabını verdi.

CHP'nin hafta sonu gerçekleşecek 37'nci Olağan Kurultayı için Ankara'ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti. İmamoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da ziyaret ettiğini belirterek, bu sefer hem Fethi Yaşar'ı hem de Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret edeceğini söyledi. İmamoğlu, Başkan Yaşar'ın kendi bölgesinde kıymetli izler bırakmış bir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Kendisini keyifle ve ders alarak izleyen birisiyim. Türkiye'nin iyi yöneticilere çok ihtiyacı var. Çünkü kendi bölgesinde huzuru ortaya koyan, paylaşmayı birleşmeyi buluşmayı sağlayan her yerel yönetici Türkiye'nin huzuru birlik ve beraberliği için çok kıymetli bir unsurdur. Bence Türkiye'de çok değerli bir örnek aranıyorsa bu örneklerden birisi Fethi Yaşar'dır" dedi.

'AKLIM İSTANBUL'DA NE YAPAYIM'İmamoğlu konuşmasının devamında "İstanbul'un göbeğinde, kalbinde böylesi güzel hizmetler yapan başkanımıza hem ömründe hem mesleğinde başarılar diliyorum" demesi üzerine Ankara'da olduğu hatırlatıldı. Bunun üzerine İmamoğlu, "İstanbul'un göbeği mi dedim? Aklım İstanbul'da ne yapayım. Ha Ankara ha İstanbul" diyerek cevap verdi.'İSTANBUL HALKINA KALICI HİZMETLER VERECEĞİNE İNANIYORUM'Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar ise son seçimlerden sonra hem dünyanın hem Türkiye'nin gözünün İstanbul'da olduğunu vurguladı. İmamoğlu'nun kendisi gibi metropol belediye başkanlığından ve ticari hayattan geldiğini anımsatan Yaşar, "Ticari hayattan gelmemiz belki yerel yönetimlerde bize katkı yapıyor bunu gördüm. Belediyecilik yatırımı olan şirket gibi. Siz doğru kararlar verirseniz kaynaklar da o şekilde verimli kullanılır. İstanbul'da bütün engellemelere rağmen Sayın İmamoğlu'nun büyük bir başarı elde edeceğine, İstanbul halkına kalıcı hizmetler vereceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yaşar, İmamoğlu'na Ressam Mustafa Ayaz imzalı bir tablo hediye etti. İmamoğlu ise Yaşar'a 'Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk' eserini takdim etti.

Kaynak: DHA

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