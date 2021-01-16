İmam nikahıyla birlikte yaşayan çift aralarında çıkan bıçaklı kavgada öldü
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İmam nikahıyla birlikte yaşayan çift aralarında çıkan bıçaklı kavgada öldü

16.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 21:00

Malatya'da imam nikahıyla birlikte yaşayan çift, aralarında çıkan bıçaklı kavgada hayatlarını kaybetti.

Malatya'da imam nikahıyla birlikte yaşayan çift, aralarında çıkan bıçaklı kavgada hayatlarını kaybetti.

İddiaya göre, Yeşilyurt ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katında yaşayan Nergiz Beyaz (39) ile Hüseyin Ördek (46) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çiftin 7 yaşındaki çocuklarının çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri eve girdiklerinde Beyaz ve Ördek'i yaralı halde buldu.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Beyaz ve Ördek kurtarılamadı.

Cesetler otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İmam nikahıyla birlikte yaşayan çift aralarında çıkan bıçaklı kavgada öldü
İmam nikahıyla birlikte yaşayan çift aralarında çıkan bıçaklı kavgada öldü
İmam nikahıyla birlikte yaşayan çift aralarında çıkan bıçaklı kavgada öldü
İmam nikahıyla birlikte yaşayan çift aralarında çıkan bıçaklı kavgada öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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