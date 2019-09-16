İmam Hatip Lisesinde kız öğrencilerle söyleşi

16.09.2019 16:35

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Eğitimci, Gazeteci Yazar Fatma Gülşen Koçak, 'İslam Medeniyeti' konusunda kız öğrencilerle söyleşi yaptı.



Koçak, Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda yaptığı söyleşide, 'İslam Medeniyetinin' akan su gibi etrafını yeşillendirip hayat veren bir yaşam sistem olduğunu belirterek bir yere kapanıp ibadet etmenin İslam medeniyetinin amacına ulaşması için yeterli olmadığını söyledi.



Ayrıca dünyada her yıl bütün dünya nüfusunu doyuracak kadar gıda üretildiğini ama israfın fazla olması nedeniyle adil bir şekilde paylaştırılmadığını belirtti.



Program sonunda Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı tarafından, Gazeteci - Yazar Fatma Gülşen Koçak'a çeşitli hediyeler takdim etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA