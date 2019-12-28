İmam Hatip Lisesi öğrencileri stand-up Demirkaynak'la buluştu

28.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:27

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ensar Vakfı Çaycuma Şubesinin organizasyonu ile İmam Hatip Lisesi öğrencileri ünlü stand-up sanatçısı Recep Demirkaynak'la buluştu.



Çaycuma Müftülüğü Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu Konferans salonunda "Kim olduğunuzu biliyor musunuz" adlı temalı programa yoğun katılım gerçekleşti. Recep Demirkaynak bir buçuk saat boyunca canlı, renkli, dinamik bir şekilde sunum yaparak öğrencileri kahkahaya boğdu.



Programda Ensar Vakfı Şube Başkanı Adem İnam'ın Recep Demirkaynak' a hediye takdim ederek, gençleri sınav stresinden kurtarmak, onları eğlendirmek ve sınavlara daha motive bir şekilde hazırlanmaları için bu tür programlara öncülük ettiklerini dile getirdi. Toplu hatıra fotoğrafı sonrası program sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA