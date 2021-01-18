İlyas Yalçıntaş dönme sözleri nelerdir? İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme sözleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İlyas Yalçıntaş dönme sözleri nelerdir? İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme sözleri!

18.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:51
İlyas Yalçıntaş dönme sözleri nelerdir? İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme sözleri!

Türkiye'de X- Factor programına katılarak adını duyuran İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönmeyi dinleyicileriyle buluşturdu. İlyas Yalçıntaş dönme sözleri nelerdir? İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme sözleri! dinleyicileri soruyor.

İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme nedir? son dönemlerde sevenleri tarafından aranmaktadır. Pop müziğin sevilen ismi İlyas Yalçıntaş dönme sözleri nelerdir? İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme sözleri! sizlerle.

İlyas Yalçıntaş dönme sözleri nelerdir? İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme sözleri!
-İlyas Yalçıntaş-

İLYAS YALÇINTAŞ DÖNME SÖZLERİ NELERDİR?

İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme, İlyas Yalçıntaş dönme sözleri ve müziği kendisine aittir. Alfa 7 Production'dan çıkan İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme, İlyas Yalçıntaş dönme sözleri melodisi gibi dikkat çekmektedir.

İlyas Yalçıntaş dönme sözleri nelerdir? İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme sözleri!

İLYAS YALÇINTAŞ DÖNME SÖZLERİ!

''Kendine güveniyorsa

Külleri savuruyorsa

Günlerin onsuz geçiyorsa

Dert yazılır gecene

Şimdi her yer yol gidene

Sözlerin bazen bitiyorsa

Bir resim ol bilene

Aşkı hoş gör sen yine de

Dönme hiç dönme

Bu sefer son geri gelme

Söyle hiç gücenme

Sevemezsin beni sen de

Dönme hiç dönme

Bu sefer son geri gelme

Söyle hiç gücenme

Sevemezsin beni sen de''

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Bülent Ersoy Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Fatih Terim İsmail Kartal Rıza Çalımbay Stjepan Tomas Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İlyas Yalçıntaş dönme sözleri nelerdir? İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme sözleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 13:04:19. #1.14#
title