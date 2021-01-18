İlyas Yalçıntaş dönme sözleri nelerdir? İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme sözleri!

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-İlyas Yalçıntaş-

İLYAS YALÇINTAŞ DÖNME SÖZLERİ NELERDİR?

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İLYAS YALÇINTAŞ DÖNME SÖZLERİ!

''Kendine güveniyorsa

Külleri savuruyorsa

Günlerin onsuz geçiyorsa

Dert yazılır gecene

Şimdi her yer yol gidene

Sözlerin bazen bitiyorsa

Bir resim ol bilene

Aşkı hoş gör sen yine de

Dönme hiç dönme

Bu sefer son geri gelme

Söyle hiç gücenme

Sevemezsin beni sen de

Dönme hiç dönme

Bu sefer son geri gelme

Söyle hiç gücenme

Sevemezsin beni sen de''