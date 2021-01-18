İlyas Yalçıntaş dönme sözleri nelerdir? İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme sözleri!
Türkiye'de X- Factor programına katılarak adını duyuran İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönmeyi dinleyicileriyle buluşturdu. İlyas Yalçıntaş dönme sözleri nelerdir? İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme sözleri! dinleyicileri soruyor.
İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme nedir? son dönemlerde sevenleri tarafından aranmaktadır. Pop müziğin sevilen ismi İlyas Yalçıntaş dönme sözleri nelerdir? İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme sözleri! sizlerle.
İLYAS YALÇINTAŞ DÖNME SÖZLERİ NELERDİR?
İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme, İlyas Yalçıntaş dönme sözleri ve müziği kendisine aittir. Alfa 7 Production'dan çıkan İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı dönme, İlyas Yalçıntaş dönme sözleri melodisi gibi dikkat çekmektedir.
İLYAS YALÇINTAŞ DÖNME SÖZLERİ!
''Kendine güveniyorsa
Külleri savuruyorsa
Günlerin onsuz geçiyorsa
Dert yazılır gecene
Şimdi her yer yol gidene
Sözlerin bazen bitiyorsa
Bir resim ol bilene
Aşkı hoş gör sen yine de
Dönme hiç dönme
Bu sefer son geri gelme
Söyle hiç gücenme
Sevemezsin beni sen de
Dönme hiç dönme
Bu sefer son geri gelme
Söyle hiç gücenme
Sevemezsin beni sen de''