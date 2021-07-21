İlyas Tetik ne zaman öldü? İlyas Tetik intihar mı etti? İlyas Tetik kimdir?

Usta müzisyen İlyas Tetik, Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan, Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaştı. Peki, İlyas Tetik intihar mı etti? İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik ne zaman öldü?

İlyas Tetik ne zaman öldü? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Usta keman virtüözü ve besteci İlyas Tetikintihar mı etti? İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

İLYAS TETİK KİMDİR?

İlyas Tetik 25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tetik "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi eserlere imza attı.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyor.

İLYAS TETİK İNTİHAR MI ETTİ?

Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına destek veren keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik, 60 yaşında vefat etti. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Tetik'in intihar ettiği öğrenildi. Oğlu İlkkan Tetik, babasının ölüm haberini doğrularken " Çok üzgünüz" dedi.

İLYAS TETİK NE ZAMAN ÖLDÜ?



5 Temmuz 2021 tarihinde 60 yaşındaki usta keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik hakkında üzücü haber geldi. Usta müzisyen evinde intihar etti. Tetik'in oğlu ölüm haberini doğrulayarak "Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.