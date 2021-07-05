İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik neden öldü?

Keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik, 60 yaşında yaşamını yitirdi Sanat dünyasını yasa boğan gelişme sonrası İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik neden öldü gibi konular merak edildi. Peki, İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik neden öldü?

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına destek veren keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik, 60 yaşında hayatını kaybetti. Peki, İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik neden öldü? İşte detaylar…

İLYAS TETİK KİMDİR?

İlyas Tetik 25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Ünlü müzisyen, "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi eserlere imza attı.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyor.

Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan ,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmıştır.

İLYAS TETİK NEDEN ÖLDÜ?

Usta sanatçının ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı. 61 yaşında vefat eden unutulmaz müzik insanının vefatı ile ilgili yapılan açıklamalar haberimizde yer alacak.