İltisak ne demek? İltisak sözlük anlamı nedir, nasıl yazılır?

İltisak kelimesi günlük yaşantımızda pek fazla duyulmuş değil. Hiç duymayanların olabileceği gibi anlamını bilenler de var. İltisak kelimesini ilk defa duyanlar, anlamını merak ediyor. Peki, İltisak ne demek? İltisak sözlük anlamı nedir, nasıl yazılır? Cevaplar için haberimizi okumaya devam edin!

Günlük yaşantımızda, sosyal medyada veya kitaplarda sıkça bilmediğimiz ya da ilk defa duyduğumuz kelimelerle karşılaşabiliriz. Sanıyorum ki "iltisak" da bu kelimelerden biri. İltisak kelimesini ilk defa duyanlar, anlamını merak ediyor. O halde, İltisak ne demek? İltisak sözlük anlamı nedir, nasıl yazılır? İşte cevapları!

İLTİSAK NE DEMEK?

İltisak, Türkçe 'ye Arapça 'dan geçmiştir. İltisak kelimesinin anlamı: kavuşmadır.

İLTİSAK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR, NASIL YAZILIR?

TDK'ya göre iltisak kelimesinin anlamı birden fazladır. Bunlar;

-kavuşma,

-bitişme,

-birleşme dir.

Nasıl yazılır?

İltisak kelimesinin yazımı söyleniş tarzından dolayı karıştırılıp yanlış yazılabiliyor. Yapılan yanlışlar şu şekildedir;

- İntisak( yanlış)

- İltisat (yanlış)

Doğru yazımı

- "İltisak" tır.