İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti

05.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:22

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nca 31 Aralık 2019 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen nüfus bilgilerine göre, seçim çevrelerini ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti.

BAZI İLLERİN VEKİL SAYISI DEĞİŞTİ

Buna göre, Ankara ve İstanbul 3'er, Bursa ve İzmir 2'şer seçim bölgesine ayrıldı. Denizli, Kırşehir ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 1'er düşerken, İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Antalya'nın ise 1 arttı.

İSTANBUL'UN VEKİL SAYISI 100 OLDU

600 Milletvekili koltuğu bulunan TBMM'de yapılan düzenlemenin ardından Antalya'nın 16 olan vekil sayısı 17'ye, İstanbul'un 98 olan vekil sayısı ise 100'e yükseldi. Vekil sayısı düşen illerde ise; Denizli'nin 7, Kırşehir'in 2, Tunceli'nin 1 oldu.

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