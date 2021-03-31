İlkokullar kapandı mı? İlkokullar ne zaman kapanacak? Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim iptal mi?

Artan koronavirüs vaka sayıları yeni kısıtlamaları beraberinde getirdi. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim hakkında neler dedi? İlkokullar kapandı mı? İlkokullar ne zaman kapanacak? Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim iptal mi?

Çoğu illerin kırmızı renge dönmesi, sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere birçok kısıtlama geri geldi. Peki, İlkokullar kapandı mı? İlkokullar ne zaman kapanacak? Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim iptal mi?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Çoğu ilin kırmızı renge dönmesi ve kısıtlamaların geri gelmesi ile beraber ilkokullar kapacak mı? Milli Eğitim Bakanlı konu ile ilgili; "Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecektir.

Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir." dile getirdi.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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