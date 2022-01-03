İlkokuldan bilgisayar ve para çalan 2 şahıs tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlkokuldan bilgisayar ve para çalan 2 şahıs tutuklandı

İlkokuldan bilgisayar ve para çalan 2 şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Limandere İlköğretim Okulu'ndan 3 adet laptop ile bin 700 TL para çalan ve jandarma ekiplerince yakalanan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Limandere İlköğretim Okulu'ndan 3 adet laptop ile bin 700 TL para çalan ve jandarma ekiplerince yakalanan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Limandere Mahallesinde bulunan Limandere İlköğretim Okulu'nda 31 Aralık 2021 günü hırsızlık gerçekleşti. İlkokuldan 3 adet laptop ve bin 700 TL para çalındı. Durumun ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlığı Y.Ö. ve S.R. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı.

Y.Ö. ve S.R., jandarmadaki işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Denizli bu çılgın genci konuşuyor! Aşkından ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti

Denizli bu çılgın genci konuşuyor! Aşkından ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti

 Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför hayatını kaybetti

Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title