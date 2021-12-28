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İlkokulda çıkan yangın paniğe sebep oldu

İlkokulda çıkan yangın paniğe sebep oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ilkokulda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ilkokulda çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, müdür yardımcısının odası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Akyazı ilçesi Şehit Hüseyin Zorlu İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müdür yardımcısının odasında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken okulda yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. - SAKARYA

İlkokulda çıkan yangın paniğe sebep oldu

İlkokulda çıkan yangın paniğe sebep oldu

İlkokulda çıkan yangın paniğe sebep oldu

İlkokulda çıkan yangın paniğe sebep oldu

İlkokulda çıkan yangın paniğe sebep oldu

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