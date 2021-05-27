İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'dan şaşırtan hamle!
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İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'dan şaşırtan hamle!

İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'dan şaşırtan hamle!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sıla ile İlker Kaleli'nin aşk karelerini sosyal medyada paylaşmalarının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Sıla, Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun en yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi. İşte detaylar...

Bu yılın başında Hazer Amani'den boşanan Sıla, gönlünlü İlker Kaleli'ye kaptırdı.

Sıla, "Diyecek afili söz çok... Fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın..." diyerek İlker Kaleli'ye olan aşkını haykırdı.

Magazin gündemini sallayan bu ilan-ı aşkın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sıla, Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun en yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi.

İddiaya göre; Sıla, Burçin Terzioğlu ile yakın dost olan Sinem Kobal'la arasına mesafe koydu.

Sıla'nın bu hamlesi Sinem Kobal fanlarını oldukça şaşırttı.

İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'dan şaşırtan hamle!
İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'dan şaşırtan hamle!

Kaynak: Snob Magazin

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