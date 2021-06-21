İlker Aksum: O arabadan sağ çıkmam mucize

Aracıyla seyir halindeyken refüjdeki ağaca çarparak takla attığını anlatan İlker Aksum, kazanın şokunu günler sonra atlatabildiğini söyledi.

Aracıyla seyir halindeyken refüjdeki ağaca çarparak takla attığını anlatan İlker Aksum, kazanın şokunu günler sonra atlatabildiğini söyledi. "O arabadan sağ çıkmam mucize. 15 gündür fizik tedavi görüyorum. Şimdi zımba gibiyim" diyen oyuncu, yeni projelere hazırlandığını da açıkladı: "Bir Mevlana projesiyle ekrana döneceğim. Onun hazırlıklarına başladım."

Kaynak: Hürriyet