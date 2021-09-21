İlk uluslararası Wild Rift turnuvası Wild Rift Horizon Cup başlıyor!

Riot Games'in mobil oyununda müjdeli haber, oyunun ilk uluslararası Wild Rift turnuvası Wild Rift Horizon Cup çok yakında başlıyor!

Wild Rift'in Riot bölgelerinde çıkmasından bu yana espor için inanılmaz talep olduğu görüldü. Riot uluslararası espor sahnesine çıkmayı bütün yıl boyunca planladığını ve sonunda uluslararası ilk turnuvayı duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dünyanın dört bir yanında bölgesel turnuvalar zaten başladı ve yıl çok bölgeli bir etkinlikle sonlandırılacak.

Sezon Öncesi Dönem'in bitişini kutlamak adına Singapur'da Wild Rift Horizon Cup düzenlenecek! Bölge elemelerinden katılım hakkı kazanan en iyi 10 takım Suntec Singapore Kongre ve Sergi Merkezi'nde ilk uluslararası turnuvanın galibi olmak için yarışacak. Turnuva 13 Kasım'da başlayacak ve 21 Kasım'daki finalle son bulacak.

Etkinlik yaklaştıkça bölge elemelerinin tarihleri, ödül havuzu, yayın programı ve formata dair daha fazla bilgi paylaşılacak!

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