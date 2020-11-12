İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi
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İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi

12.11.2020 10:04 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:48

Adana'da düzenlenen operasyonda, aralarında kil tablete yazılmış ilk tıp diplomalarından birinin de bulunduğu iddia edilen 2 bin 428 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 3 farklı adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Merkez Seyhan ilçesi Döşeme, Tellidere ve Pınar mahallelerindeki adreslere yapılan operasyonlarda 2 bin 325 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait sikke, 18 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait heykel, 85 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait kolye, yüzük, küpe gibi obje, 1 adet uluslararası tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, 1 adet dinamit lokumu, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet dijital hassas terazi, 1 adet ölçekli mercek ele geçirildi.

İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi

KOLEKSİYONER OLDUKLARINI İDDİA ETTİLER

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar tarihi eser kaçakçısı olmadıklarını, koleksiyoner olduklarını ileri sürdü. Zanlılar eserlerden birinin kil tablete yazılmış ilk tarihi tıp diploması olduğunu öne sürdü. Bir heykelin ise değerinin 30 bin dolar olduğu iddia edildi.

Tarihi eserler incelenmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi.

İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi
İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi
İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi
İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 10:48:23. #1.15#
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