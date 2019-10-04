İlk ara tatil ne zaman? 2019-2020 MEB ara tatiller takvimi

04.10.2019 14:04

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene okullarda iki ara tatil uygulanacağı açıklanmıştı. Eylül'de açılan okullarda ilk ara tatil tarihi yaklaşmaya başladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi. Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Peki ilk ara tatil ne zaman başlayacak? İşte 2019-2020 eğitim öğretim takvimi...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

9 Eylül'de açılan yeni eğitim öğretim döneminde ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da, ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ