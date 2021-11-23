İlişki Koçu Gürkan Keçici: Hızlı tüketim kültürü ilişkileri olumsuz etkiliyor!

Hızlı tüketimin bu çağda hayatımıza giren önemli bir sorun olduğunu ifade eden Gürkan Keçici, "Biliyorsunuz, hızlı tüketim kültürü adeta 21. yüzyıla yerleşti. Temel tüketim anlayışımız bu. İhtiyacımız olan olmayan her şeyi alıyoruz, sonra da çabuk sıkılıyoruz. Bu konunun kadın-erkek ilişkileriyle nasıl bir bağı olduğu düşünülebilir. İlişkilerde de hızlı tüketimin etkileri görülüyor. Partnerler doğru bir iletişim kuramadan birbirlerinden sıkılabiliyor. Ya da yaşanan sorunlar çözümsüz kalabiliyor. Özellikle evli çiftler monotonluğa girmeden evliliği nasıl sürdürmeleri gerektiği konusunda kararsız kalabiliyor. Bunların her biri, hızlı tüketim alışkanlığının bir sonucu." ifadelerinde bulundu.

Keçici "İlişkilerde güven en önemli duygular arasında yer alıyor. Partnerlerin birbirlerine güven duymaları ve bunu hissetmeleri gerekiyor. Aslında hızlı tüketim anlayışı, bu konuda da olumsuz bir etkiye sahip. Yanlış anlamalar, dinlemeden kesin yargılara varmalar; ikili ilişkilerde sakinliğini korumayan kişilerin başına geliyor. 'Ne yapmalı?' sorusu akıllarda yer edebilir. Yapılacak en önemli şeylerden biri sakinliği korumak. Bir diğeri de her zaman sağlıklı bir iletişimi tercih etmek." Sözleri ile sağlıklı ilişki için iki önemli kavramı özellikle vurguladı.

İlişkilerde, Partnerler Arasındaki Sorunların Giderilmesi Çok Önemli

Partnerler arasındaki sorunların giderilmesi gerektiğine vurgu yapan Gürkan Keçici, "Sorunların çözümlenmesi, sağlıklı ilişkilerin karakteristik özelliği. Bir problem varsa bu konuşulmalı. Partnerler birbirlerini dinlemeli. İlişkinin devam edebilmesi için fedakârlık değil de karşılıklı anlayış ön plana çıkmalı. Empati de bu noktada devreye giriyor. 'Partnerim bu davranışıyla tam olarak neyi ifade ediyor?' sorusu, davranışların çözümlenebilmesi adına önemli. Bizler genel olarak aceleciyiz. Bir sorun varsa ya hemen halledilmeli ya da göz ardı edilmeli. Bu anlayış çok yanlış. Belki de kadın-erkek ilişkilerinin en sorunlu anlayışı." ifadelerinde bulundu.

Açıklamalarını sürdüren Keçici, "Youtube videolarımda bu konulara eğiliyorum. Bazı konularda yeterli bilgi sahibi olamayabiliriz. Desteğe ihtiyacımız olabilir. Bu, sorunlu bir bakış açısı değil. Ben de kadın-erkek ilişkilerinde fark ettiğim sorunları gündeme getiriyorum. İnsanların bu konularda bilgilenmesini hedeflediğim için yaptığım çalışmalarımın kendim de dahil herkese katkısı olduğunu düşünüyorum." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

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