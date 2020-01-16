İlimtepe yolu asfaltlandı

16.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:47

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için yeni yol inşalarına ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Körfez ilçesinin Hacı Osman ile İlimtepe Mahalleleri arasında bulunan, Nihal Atsız Caddesi ve Alparslan Bulvarındaki yolda asfaltma çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı Nihal Atsız Caddesi ve Alparslan Bulvarı yollarının 4 bin 200 metresinde asfaltlama çalışması yapıldı.

22 BİN 55 TON GRANÜLER TEMEL

Büyükşehir Belediyesi sadece şehir merkezlerinin değil köy yollarının da modern ve konforlu olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hacı Osman ve İlimtepe Mahalleri arasındaki Nihal Atsız Caddesi ve Alparslan Bulvarının tamamında yol asfaltlama çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında 22 bin 55 ton granüler temel serildi. Ayrıca yolda 4 bin 900 metreküp kazı ve 6 bin ton dolgu çalışması yapıldı.

9 BİN 140 TON ASFALT KULLANILDI

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yollara toplam 9 bin 140 ton asfalt serimi yapıldı. Asfalt serimi öncesinde 16 bin 133 ton PMT malzeme yola serildi. Trapez kanal imalatları sırasında bin 600 ton beton kullanıldı. Yolun oto korkuluk ve kenar dolgu imalatları devam ederken yakın zaman yol çizgileri çizilecek.

Kaynak: Bültenler