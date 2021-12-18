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İlimtepe'de kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Hamza Emin Usta - Haberler | Güncel

İlimtepe'de kar yağışı etkili oluyor Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan İlimtepe'de de kar yağışı başladı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - İlimtepe'de kar yağışı etkili oluyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan İlimtepe'de de kar yağışı başladı.

Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde etkili oldu. Termometrelerin 2 dereceyi gösterdiği İlimtepe'de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası İlimtepe beyaza büründü. Eski İstanbul yolu kavşak noktasında yer alan 450 rakımlı İlimtepe'de etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Körfez belediyesi ekipleri ise kar yağışının yaşandığı yolların açık tutulması için çalışıyor.

İlimtepe'de kar yağışı etkili oluyor

İlimtepe'de kar yağışı etkili oluyor

İlimtepe'de kar yağışı etkili oluyor

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