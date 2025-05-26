İlhan Şeşen'in kızı Melis Şeşen kimdir? Melis Şeşen kaç yaşında, evli mi?

İlhan Şeşen'in kızı Melis Şeşen kimdir? Melis Şeşen kaç yaşında, evli mi?
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Melis Şeşen kimdir sorusu, usta sanatçı İlhan Şeşen'in hayatını kaybetmesi sonrası merak konusu oldu. Peki, İlhan Şeşen'in kızı Melis Şeşen kimdir? Melis Şeşen kaç yaşında, evli mi?

76 yaşındaki Türk müziği efsanesi İlhan Şeşen'in uzun süredir kanserle mücadele etti ve hayatını kaybetti. Sanat camiasını yasa boğan gelişme sonrası çok ilgi çeken isimlerden biri ise kızı Melis Şeşen oldu. Peki, İlhan Şeşen'in kızı Melis Şeşen kimdir? Melis Şeşen kaç yaşında, evli mi?

İLHAN ŞEŞEN'İN KIZI MELİS ŞEŞEN KİMDİR?

Melis Şeşen Kılman, trompet sanatçısı, besteci ve müzik öğretmeni olarak tanınıyor. Sanat alanındaki üretkenliği kadar, toplumsal duyarlılığıyla da öne çıkan Melis Şeşen Kılman; hayvan hakları, çevre ve insan hakları konularında da aktif bir tutum sergiliyor.

Trompet sanatçısı, besteci ve öğretmenlik yapan Melis Şeşen, hayvanlarla ve müzikle iş iç içedir.

Melis Şeşen Kılman, kendisi gibi trombon sanatçısı Hakan Kılman ile evlidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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