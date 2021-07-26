İlhan Şen sevgili kimdir? İlhan Şen kimdir, kaç yaşında? İlhan Şen nereli, biyografisi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlhan Şen sevgili kimdir? İlhan Şen kimdir, kaç yaşında? İlhan Şen nereli, biyografisi nedir?

İlhan Şen sevgili kimdir? İlhan Şen kimdir, kaç yaşında? İlhan Şen nereli, biyografisi nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Seni Çok Bekledim dizisi ile büyük çıkış yakalayan İlhan Şen'in hayatı merak ediliyor. Şu aralar Fox Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol oynayan İlhan Şen'in sevgili var mı, yok mu? merak ediliyor. Peki, İlhan Şen sevgili kimdir? İlhan Şen kimdir, kaç yaşında? İlhan Şen nereli, biyografisi nedir?

Seni Çok Bekledim dizisi ile büyük çıkış yakalayan İlhan Şen'in hayatı merak ediliyor. Şu aralar Fox Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol oynayan İlhan Şen'in sevgili var mı, yok mu? merak ediliyor. Peki, İlhan Şen sevgili kimdir? İlhan Şen kimdir, kaç yaşında? İlhan Şen nereli, biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İLHAN ŞEN KİMDİR?

İlhan Şen, 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan'da doğmuştur. İlhan Şen ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ancak En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi. Daha sonra Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi. Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Şahin Tepesi adlı dizi ile adım atmıştır.

Geçmiş dönemlerde ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Erman Façalı karakterine de hayat veren İlhan Şen, 1.89 metre boyunda, 82 kilo ve Yay burcudur.

İlhan Şen son olarak Ramo'da Cengiz'in oğlunu canlandırmıştır. Sibel'in kardeşi Neco'ya hayat veren İlhan Şen dizideki rolünde ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir kişi. Kötü bir ruha sahiptir. Babasının gücü ve servetinin günün birinde kendisine kalacağını bildiğinden bunun rahatlığı içinde yaşamıştır. Onun bu rahatlığı, tüm ailesini uçurumun eşiğine getirecektir.

İLHAN ŞEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Erman Façalı) (TV Dizisi)

2018 – Şahin Tepesi (Mete) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (TV Dizisi)

2020 – Seni Çok Bekledim

2021 – Aşk Mantık İntikam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Müge Anlı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Hakan Reçber Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İlhan Şen sevgili kimdir? İlhan Şen kimdir, kaç yaşında? İlhan Şen nereli, biyografisi nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 17:54:18. #1.15#

title