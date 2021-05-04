İlhan Kesici kimdir? İlhan Kesici kaç yaşında, nereli? İlhan Kesici hayatı ve biyografisi!
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İlhan Kesici kimdir? İlhan Kesici kaç yaşında, nereli? İlhan Kesici hayatı ve biyografisi!

İlhan Kesici kimdir? İlhan Kesici kaç yaşında, nereli? İlhan Kesici hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İlhan Kesici izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İlhan Kesici kaç yaşında, nereli? İlhan Kesici hayatı ve biyografisi! İlhan Kesici kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken İlhan Kesici hakkında araştırmalar yapılıyor. İlhan Kesici kimdir? İlhan Kesici kaç yaşında, nereli? İlhan Kesici hayatı ve biyografisi!

İLHAN KESİCİ KİMDİR?

İlhan Kesici, 22 Kasım 1948'de Sivas Zara'da doğdu.

Babasının adı Osman Nuri, annesinin adı Halise'dir. Endüstri Yüksek Mühendisi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. İngiltere Bradford Üniversitesi'nde "Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri", Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü'nde "Kamu Yüksek Yöneticiliği" eğitimlerini aldı.

Devlet Demir Yolları'nda Proje Başmühendisi ve Daire Başkan Yardımcısı, Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı'nda Uzman, Kamu Yatırımları Daire Başkanı, Koordinasyon Genel Müdürü, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak görev yaptı. 20. Dönem Bursa Milletvekili. 20. Dönem'de NATO Parlamenter Asamblesi ve Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyeliğinde bulundu. 23. Dönem'de NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi oldu.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 1.bölge milletvekili adayıdır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kesici, evlidir.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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