İlhan Daner kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? İlhan Daner'in hayatı, kariyeri ve biyografisi! - Haberler
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İlhan Daner kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? İlhan Daner'in hayatı, kariyeri ve biyografisi!

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İlhan Daner kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? İlhan Daner'in hayatı, kariyeri ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İlhan Daner geliyor. Ünlü oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti. Bunun ardından, İlhan Daner kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? İlhan Daner'in hayatı, kariyeri ve biyografisi! merak edildi. İşte bilgiler...

Ünlü oyuncu İlhan Daner'in vefatının ardından İlhan Daner kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? İlhan Daner'in hayatı, kariyeri ve biyografisi! merak ediliyor. Peki, İlhan Daner kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında vefat etti? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İLHAN DANER KİMDİR?

İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa tiyatro ile adım attı. Sinema oyunculuğuna 1957 yılında Mahşere Kadar filminde oynayarak başlamıştır. Konservatuvar mezunudur. Tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanısıra; senaristlik ve yönetmenlik de yapmış olan İlhan Daner, "Seninle Bir Sonbahar" isimli bir de 45'liği bulunmaktadır.

"Bizim Mahalle" dizisinde "Hayri Bey" ve "Sizin Dersane" dizisinde "Ferit" tiplemeleri ile televizyon izleyicilerinin de beğenisini kazanmıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Komedi ağırlıklı sinema filmlerinde rol alan Daner, 1976 yılı yapımı olan Lüküs Hayat sinema filminin senaristliğini yaptı.

İLHAN DANER VEFAT MI ETTİ?

Demir paylaşımında, " İlhan Daner, ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kuliste endişeyle seni izlerdim. Hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen'e sarıl benim yerime de" ifadelerini kullandı.

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