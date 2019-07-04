"İlgisiz bıraktığımız gençler kör ideolojilerin eline düşer"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, "Şehirleri imar ederken gençleri ihmal ederseniz, gün gelir ihmal ettiğiniz gençler, imar ettiğiniz şehirleri tahrip eder. İlgisiz, sevgisiz, Kur'ansız, ahlaksız ve eğitimsiz bıraktığımız gençlerimiz kör ideolojilerin eline düşer." dedi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kız ve erkek yatılı Kur'an kurslarında kursiyerlerin hafızlık eğitimini tamamlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Abdurrahman Gazi Türbesi önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, gençlerin hafızlık unvanına kavuşmasına öncülük eden ailelerine ve hocalarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Çağatay, "Allah hayırlarını kabul etsin. Günün zorluklarına rağmen onları devletimizin şefkatli ellerine teslim edip, Kur'an'ın evrensel ve sonsuz mesajıyla buluşturup ileriye götürdüler. Onlara hafızlık hıfzetme imkanı tanıdılar. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

"14 yaşındaki gençlerin eline silah tutuşturmuşlar"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen de Diyarbakır'da görev yaparken uyuşturucu kullanan gençleri gördüğünü ve bundan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Gençleri bu hale getiren uyuşturucunun, bu topraklarda yetiştirilip yine bu topraklarda satıldığını aktaran İşliyen, bu duruma medreselerle, Kur'an kurslarıyla ve hafızlıkla direnmeleri gerektiğini kaydetti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki çukur olayları sırasında 14 yaşında çocukların öldüğünü, 66 gencin şehit olduğunu aktaran İşliyen, şöyle devam etti:

"Terörün ve uyuşturucunun tuzağına düşmüş, çanta ve kalem tutması gereken 14 yaşındaki gencin eline otomatik silah tutturmuşlar. Bu gençlerin ölümüne şahit olduk. Eğer gençlerimize ve çocuklarımıza istikamet göstermeden yürüdükleri yolu asfalt yaparsak, o asfalt yoldan cehenneme daha kolay giderler. Önce istikamet göstereceğiz. Yüreklerine iman, ahlak, helal, haram, namus, iffet ve benzeri güzellikleri yerleştireceğiz. Şehirleri imar ederken gençleri ihmal ederseniz, gün gelir ihmal ettiğiniz gençler, imar ettiğiniz şehirleri tahrip eder. İlgisiz, sevgisiz, Kur'ansız, ahlaksız ve eğitimsiz bıraktığımız gençlerimiz kör ideolojilerin eline düşer. Gencecik yaşında taşıyamadığı silahlarla dağa çıkar, uyuşturucu tuzağına düşer."

Gençlerin kötülüklerden kurtarılması için gösterilen tüm çabaların kıymetli olduğunu kaydeden İşliyen, mesleği ve işi ne olursa olsun, hangi okulu okursa okusun çocukları, gençleri Allah, kitap, Kur'an ve eleştirel bir akılla tanıştırmanın çabasında olmaları gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Abdurrahman Gazi Yatılı Erkek Kur'an Kursu ile Amine Hatun Yatılı Kız Kur'an Kursunda hafızlığı tamamlayan 7'si kadın 32 kişiye belge ve hediyeleri verildi.

Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursunun yeni hizmet binasının açılışının da gerçekleştirildiği programa, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Ahlat Kaymakam Vekili Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, Ahlat Müftüsü Orhan İmamoğlu, kurum amirleri, aileler katıldı.

Kaynak: AA