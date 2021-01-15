Ilgın'daki hayvan pazarı yeniden faaliyete açıldı
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Ilgın'daki hayvan pazarı yeniden faaliyete açıldı

15.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:36
Ilgın'daki hayvan pazarı yeniden faaliyete açıldı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, şap hastalığı nedeniyle karantina uygulanan canlı hayvan pazarı yeniden faaliyet göstermeye başladı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, şap hastalığı nedeniyle karantina uygulanan canlı hayvan pazarı yeniden faaliyet göstermeye başladı.

Yaklaşık 45 gündür tedbir amaçlı kapalı tutulan canlı hayvan pazarı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından yeniden açıldı.

Yoğun hareketliliğin görüldüğü hayvan pazarına gelen besiciler de pazarın açılmasıyla sevinç yaşadı.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilerek girilen hayvan pazarı, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günleri açık olacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç

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