Ilgın'da Toplu Sünnet Şöleni

Ilgın Belediyesi tarafından toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Fahrettin Altay Paşa Parkı'ndaki sünnet şöleni ile 40 çocuk sünnet ettirildi.

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, burada yaptığı konuşmada, toplu sünnet şölenini geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Bundan sonra her yıl bu geleneği devam ettireceklerini ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin gençleri ve babalarının hatıra defterine, Ilgın Belediyesi olarak küçük bir not düşmekteyiz. Ancak bugünün küçükleri büyüdüklerinde devletin yanında olacaklarını hissettiklerinde, ülkemiz adına büyük adım olacağından emin olabiliriz. Bugün sünnet olan çocuklar geleceğimizin kahramanlarıdır. Bu memleketin her evladı bir değerdir. İyi işleyip iyi şekil vermek gerekir."

Karahan, sünnet olan çocuklara hediyelerini takdim etti. Şölen palyaço gösterisi ve eğlence programı ile son buldu.

Şölene AK Parti İlçe Başkanı Ali Erten, CHP İlçe Başkanı Mustafa Kozan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.