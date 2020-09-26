Ilgın Belediyesi, atıl asfaltlarda "geri dönüşüm" çalışması başlattı
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Ilgın Belediyesi, atıl asfaltlarda "geri dönüşüm" çalışması başlattı

26.09.2020 20:03 | Son Güncelleme: 26.09.2020 20:07
Ilgın Belediyesi, atıl asfaltlarda

Ilgın Belediyesi, ilçedeki yollarda atıl durumdaki asfaltları, geri dönüşümün ardından yeniden kullanacak.

Ilgın Belediyesi, ilçedeki yollarda atıl durumdaki asfaltları, geri dönüşümün ardından yeniden kullanacak.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, yaptığı açıklamada, ekonomik olarak ömrünü tamamlamış asfalt yolların asfalt geri dönüşüm makinasıyla tekrar ekonomiye kazandırılacağını belirtti.

Ilgın'da modern belediyecilik anlayışı içerisinde hizmet ettiklerini dile getiren Ertaş, şunları kaydetti:

"Belediye ekiplerimiz programlar çerçevesinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Kentteki yollarımızda atıl durumdaki asfaltları tekrar kullanarak doğamızı atık asfalttan kurtarıyoruz. Ekonomi noktasında da kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Bugün itibarıyla da Ilgın'daki geri dönüşüm sonrası cadde ve sokaklarımızda yol çalışmaları başlamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç

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